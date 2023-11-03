إنشاء مركز "جوستاف روسى" فى مصر لعلاج مرضى الأورام مجانا بفريق مصرى فرنسى

كتبت أمل علام

قال الدكتور أحمد مرسى المدير التنفيذي للمبادرات الرئاسية لصحة المرأة والأورام، خلال جلسة خاصة عن المبادرات الرئاسية للأورام بمؤتمر قسم علاج الأورام بطب عين شمس، المنعقد حاليا بالقاهرة، إنه سيتم إنشاء مركز جوستاف روسي فى مصر على غرار معهد "جوستاف روسي" بفرنسا وبالتعاون مع الحكومة الفرنسية، بداية العام المقبل لعلاج مرضى الأورام المصريين مجانا على نفقة الدولة، بفريق طبى فرنسى مصرى متخصص.

وأضاف، أنه سيتم إدخال برنامج "توقع المرض" مع أكبر برنامج فى فرنسا، حيث سيتم علاج مريض نفقة الدولة مجانا، وسيتكون من فريق مصرى وفريق فرنسى ويقدم خدمات تحتاج الى تخصصا دقيقا، وسيكون مركز حكومى بالتعاون مع الحكومة المصرية وحكومة فرنسا وسيقدم الخدمات مجانية لمرضى الأورام من نفقة الدولة، لأنه سيكون متخصص فى علاج الأورام.

وأوضح، أنه خلال المبادرات الرئاسية، تم الكشف على 21 مليون سيدة مصرية فى مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى و43 مليون كشف، وهذا يعنى أن السيدة ذهبت أكثر من مرة للمتابعة، موضحا، إن السيدات لديهن وعى كبير للحفاظ على أنفسهن ، موضحة انه يجب على الرجال الكشف المبكر عن الأورام لأنه يعنى الشفاء التام، وذلك للكشف عن سرطان الرئة والبروستاتا والقولون والكبد لأنها تصيب الرجال أكثر، وعليه التوجه إلى الوحدة الصحية أو من خلال موقع 100 مليون صحة أو الاتصال على رقم "15335"للتسجيل للحصول على الخدمة .

وقال، إنه تم توفير أحدث بروتوكولات العلاج فى المبادرات الرئاسية وتوفير العلاجات التى يتم وصفها للمريض فى الخارج، مؤكدا، إن الرئيس ووزير الصحة، ورئيس مجلس الوزراء، يدعموا الصحة، موضحا، إن المبادرات الرئاسية لن تتوقف أو تتغير والشركات لم ترفع سعر الأدوية، وهذا كان بدعم كبير من هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد.

وأكد، أن هناك أدوية تم توفيرها لعلاج سرطان الرئة، وهى العلاجات المناعية، وهناك أدوية أهم من العلاجات المناعية وهى العلاجات الموجهة وهى من العلاجات التى تحقق فعالية ونجاحهم أعلى بكثير، موضحا، إن العلاج المناعى مفيد جدا ولكن العلاجات الموجهة تحقق نجاحات كبيرة فى علاج سرطان الرئة .

وقال، إنه يجب أن لا ننسى أن الجراحات تقدمت كثيرا فى مجال سرطان الثدى، حيث إنه فى المبادرات الرئاسية يتم إجراء الجراحات التحفظية للثدى، وليس الاستئصال الكلى للثدى، والكل يتم علاجه فى مكانة ولكن لابد أن يدخل فى المنظومة للتسجيل فى الموقع للكشف المبكر والحصول على العلاج، موضحا، إن الموقع يرسل المريض لأقرب مكان لك سواء جراحى أو اشعاعى أو كيميائى أو دوائى.

وأوضح أن مبادرة 100 مليون صحة عملت قاعدة يمكن الاعتماد عليها، والوحدة الصحية أقرب نقطة لكل مواطن وهناك 5 أورام يتم الكشف عنها.



خلال المؤتمر بحضور د لبنى عز العرب ود ايهاب كمال مساعد وزير الصحة



جانب من الحضور