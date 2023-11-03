اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 نوفمبر 2023 08:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى بأسوان

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 06:37 م
إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى بأسوان حادث انقلاب سيارة - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 10 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعى بمركز دراو بمحافظة أسوان، وتم استدعاء الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.
 
وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، وهم: "شاذلى عبد الله محمود، 29 سنة، محمد حشمت محمد، 15 سنة، خالد رضوان أحمد، 15 سنة، محمد إبراهيم توفيق، 15 سنة، محمود أحمد على، 16 سنة، شريفة عبد المنعم أحمد، 13 سنة، وشقيقتها منار، 18 سنة، محمد على محمد، 15 سنة، فهد حسن ياسين، 11 سنة، على أبو الحسن حسين، 13 سنة".
 
وتنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات بالجسم متفرقة وإغماءات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دراو المركزى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.
 
 






حادث

الطريق الزراعى

دراو

اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة