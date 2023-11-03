إزالة 5 حالات بناء مخالف على أراضى زراعية فى العامرية أول بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى العامرية أول فى الاسكندرية، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدى بكل حسم لمنع التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية والقضاء عليها في المهد.

وقاد السيد موسى رئيس حى العامرية أول حملة مكبرة بحضور جميع الإدارات المعنية بتنفيذ حملة إزالة مكبرة ،بقرية سند 2 ،وحارس 3 بالنهضة حيث تم تنفيذ إزالة عدد 5 حالات تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بيانها كالتالي:-

1- تنفيذ قرار رقم 387 لسنة 2023 عبارة عن بناء بدون ترخيص على مساحة نحو 35 م٢2

2- تنفيذ قرار رقم 387 لسنة 2023 لبناء آخر مخالف على مساحة نحو 70 م٢

3- إزالة فورية لبناء مخالف عبارة عن حوائط سقف جمالون صاج ( مخزن) على مساحة نحو 150 م٢

4- إزالة فورية لحوائط مخالفة على مساحة نحو 120 م٢

5- إزالة فورية لحوائط مخالفة على مساحة نحو 80 م٢

وشدد السيد موسى رئيس حى العامرية أول ، علي الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، لإيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، والعمل على ردع ظاهرة البناء المخالف من المهد على الأرض الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.