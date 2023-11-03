أوقاف الإسكندرية تنظم قافلة دعوية لإدارة شرف وتفتتح مسجدا جديدا

الإسكندرية - أسماء على بدر

نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية قافلة دعوية للائمة من مسجد سليمان محمود بإدارة أوقاف شرق بحضور كل من الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة والشيخ وسام على كاسب مدير عام المتابعة الشيخ حاتم ابو بكر سالم مدير إدارة شرق.

جدير بالذكر أنه قبل انطلاق القافلة عقدت مقرأة قرأنية الائمة بمشاركة قيادات الدعوة بالمديرية كما كرم الشيخ سلامة عددا من الأطفال الملتحقين بالنشاط التثقيفي بالمسجد وسط اشادة من أولياء أمور التلاميذ بالجهد الذي بذلته وتبذله وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الإسكندرية من أجل تحفيظ أولادهم القرآن الكريم لصيانتهم من فكر اهل التطرف وتعليمهم وسطية الدين.

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية لأولياء الأمور أن الوزارة مستمرة في رعاية الاولاد وتحفيظهم وتعليمهم صحيح الدين وتوثيق الصلة بهم من أجل إيجاد جيل واعٍ و على بصيرة من امره لتعميق روح المواطنة وحب الوطن ورفع راية صحيح الدين.

وقام الشيخ سلامة بجولة مرورية على عدد من مساجد إدارات (الجمرك - غرب - وسط) لتفقدها والاطمئنان على تجهيزها واعدادها اعداداً جيداً لاستقبال ضيوف الرحمن.

على صعيد اخر افتتحت المديرية اليوم مسجد عباد الرحمن بعزبة النشار بإدارة أوقاف العامرية ثان بحضور الشيخ أحمد عاشور مدير عام الإدارة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأدى الائمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية" مع الالتزام بالموضوع والوقت المحدد من قبل الوزارة.