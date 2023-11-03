اليوم السابع
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"أوقاف أسوان": افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 4.7 مليون جنيه.. صور

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 01:29 م
"أوقاف أسوان": افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 4.7 مليون جنيه.. صور افتتاح مساجد جديدة فى أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أنه تم اليوم افتتاح 3 مساجد جديدة فى إطار الافتتاحات الجديدة لوزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهود الذاتية للأهالى فى مختلف القرى والمراكز والمدن بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، فى بيان صحفى، أن المساجد المفتتحة اليوم، هى مسجد على زين العابدين بقرية الرغامة بإدارة إقليت حكومي تكلفته 2 مليون ونصف مليون ومساحته 600 متر تقريبا.

وتابع أن ضمن المساجد المفتتحة أيضاً مسجد الفتاح العليم بقرية المنشية بإدارة كوم أمبو، إحلال وتجديد بالجهود الذاتية، أهلى، وتكلفته مليون وربع مليون ومساحته نحو 276 متراً، بالإضافة إلى افتتاح مسجد الراوى بقرية الغنيمية بإدارة إدفو ثان، إحلال وتجديد أهلي وتكلفته مليون جنيه تقريباً ومساحته وصلت لنحو 155 متراً.

 

افتتاح مساجد جديدة فى أسوان
افتتاح مساجد جديدة فى أسوان

 

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

 

صلاة الجمعة_1
صلاة الجمعة_1

 

وكيل وزارة الأوقاف وقيادات المديرية بأسوان
وكيل وزارة الأوقاف وقيادات المديرية بأسوان

 







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