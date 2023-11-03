أخبار مصر.. ارتفاع بالحرارة غدا وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 32 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية جنوب البلاد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
سامح شكرى لـCNN: الوثيقة الإسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين لسيناء "مثيرة للسخرية"
قال وزير الخارجية المصري لشبكة CNN، الخميس، إن وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية المسربة التي تقترح نقل ملايين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء في مصر هي "اقتراح مثير للسخرية".
وفي مقابلة مع مذيعة CNN كريستيان أمانبور، قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه لم يتحدث إلى إسرائيل حول الخطة.
لجنة تسعير المنتجات البترولية تعلن تحريك أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار
النيابة الإدارية تعلن عن مسابقة للتعيين فى وظيفة معاون نيابة لخريجي 2023
أعلنت هيئة النيابة الإدارية، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.
7 نوفمبر.. الإدارية العليا تنتهى من مدة الفصل فى الطعون على انتخابات الرئاسة
الإسكان: تنفيذ 7800 وحدة بمساحة 90 مترًا بالعاشر من رمضان
وزارة الصحة: توفير اللقاحات والأمصال بفاكسيرا بسعر اقتصادى ولكافة الفئات
وزارة التربية والتعليم: انتهاء تحويلات الطلاب بالعام الدراسى الجديد
الداخلية تضبط 8 آلاف قضية تسول خلال شهر
حسن نصر الله: طوفان الأقصى معركة فلسطينية وليس لها علاقة بأي ملف إقليمي
أكد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن أداء الفصائل الفلسطينية ثبت وأكد الهوية الفلسطينية المطلقة لعملية طوفان الأقصى، قائلا: "معركة طوفان الأقصى من خلال قرارها الفلسطيني تثبت أنها فلسطينية بالكامل".
متحدث الصحة الفلسطينية: نشكر مصر.. وخروج المصابين للعلاج خطوة مقدرة وإيجابية
قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع خروج المصابين والجرحي من مستشفيات شمال قطاع غزة إلى جنوبه والتوجه إلى معبر رفح البري رغم سماح السلطات المصرية بخروج أعداد من الجرحي، حيث أن هذه الخطوة المقدرة والإيجابية نقدرها فى وزارة الصحة للأشقاء فى جمهورية مصر العربية.
ارتفاع بالحرارة غدا وشبورة كثيفة وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 32 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية جنوب البلاد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة