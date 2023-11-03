اليوم السابع
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أخبار مصر.. ارتفاع بالحرارة غدا وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 06:00 م
أخبار مصر.. ارتفاع بالحرارة غدا وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 32 درجة طقس - ارشيفية

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نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية جنوب البلاد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

 

سامح شكرى لـCNN: الوثيقة الإسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين لسيناء "مثيرة للسخرية"

قال وزير الخارجية المصري لشبكة CNN، الخميس، إن وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية المسربة التي تقترح نقل ملايين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء في مصر هي "اقتراح مثير للسخرية".

وفي مقابلة مع مذيعة CNN كريستيان أمانبور، قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه لم يتحدث إلى إسرائيل حول الخطة.

 

لجنة تسعير المنتجات البترولية تعلن تحريك أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة إعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم 03 / 11 / 2023 لتصبح كالآتى:
 
10 جنيهات للتر البنزين 80، و11.50  جنيه للتر البنزين 92، و12.50  جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.
 

النيابة الإدارية تعلن عن مسابقة للتعيين فى وظيفة معاون نيابة لخريجي 2023

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.

 

7 نوفمبر.. الإدارية العليا تنتهى من مدة الفصل فى الطعون على انتخابات الرئاسة

تنتهى المحكمة الإدارية العليا، من المدة الزمنية المحددة للفصل فى الطعون على الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر الجارى، حسب الجدول الزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
 

الإسكان: تنفيذ 7800 وحدة بمساحة 90 مترًا بالعاشر من رمضان

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إنه جارٍ تنفيذ أكثر من 3500 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة الخدمات الإقليمية بمدينة العاشر من رمضان، وكذا جارٍ تنفيذ نحو 4300 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بحي الزقازيق الجديدة.
 

وزارة الصحة: توفير اللقاحات والأمصال بفاكسيرا بسعر اقتصادى ولكافة الفئات

قال الدكتور شريف الفيل رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ويتم توفيرها للكبار والصغار بسعر اقتصادى.
 

وزارة التربية والتعليم: انتهاء تحويلات الطلاب بالعام الدراسى الجديد

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء مرحلة التحويلات للطلاب بين المدارس وبعضها بالعام الدراسى الجديد، مشددة على أن انتهاء مرحلة التحويلات تعمل على استقرار وانضباط الدراسة، خاصة مع انطلاق تقييمات الشهر لصفوف النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى العام، مشددة على أن التحويلات التي تلقتها المدارس تمت في إطار الكثافات المتاحة حسب السن وحسب طبيعة كل مدرسة سواء خاصة أو رسمية لغات، إضافة إلى موافقات الوزير التي حددها القانون بـ" 10% فوق الكثافة الطلابية.
 

الداخلية تضبط 8 آلاف قضية تسول خلال شهر

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وقد أسفرت جهودها خلال شهر أكتوبر 2023 عن ضبط 8826 قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

حسن نصر الله: طوفان الأقصى معركة فلسطينية وليس لها علاقة بأي ملف إقليمي

أكد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن أداء الفصائل الفلسطينية ثبت وأكد الهوية الفلسطينية المطلقة لعملية طوفان الأقصى، قائلا: "معركة طوفان الأقصى من خلال قرارها الفلسطيني تثبت أنها فلسطينية بالكامل".

 

 

متحدث الصحة الفلسطينية: نشكر مصر.. وخروج المصابين للعلاج خطوة مقدرة وإيجابية

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع خروج المصابين والجرحي من مستشفيات شمال قطاع غزة إلى جنوبه والتوجه إلى معبر رفح البري رغم سماح السلطات المصرية بخروج أعداد من الجرحي، حيث أن هذه الخطوة المقدرة والإيجابية نقدرها فى وزارة الصحة للأشقاء فى جمهورية مصر العربية.

 

 

ارتفاع بالحرارة غدا وشبورة كثيفة وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 32 درجة
 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية جنوب البلاد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

 







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