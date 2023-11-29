74 عيادة بمختلف التخصصات.. رئيس جامعة القناة يتابع تطوير مبنى العيادات الخارجية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن تطوير المستشفى الجامعي من ناحية الإنشاءات والتجهيزات تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير منظومة الصحة في مصر، ولتتواكب مع منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

جاء ذلك أثناء تفقد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة لمبنى العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي، يرافقه الدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية.

هذا وكان في استقبال رئيس الجامعة - الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود حسن نائب مدير المستشفى التعليمي، و الدكتور محمد عمرو مدير التخطيط الاستراتيجي.

وأضاف "مندور" أن أعمال تطوير مبنى العيادات الخارجية تتضمن مبنى مكون من 5 أدوار، ويشتمل على 74 عيادة في مختلف التخصصات، و7 قاعات دراسية، وصيدلية، وقسم للأشعة، وقسم للتحاليل، واستراحة للأطباء والتمريض، وملحق به فراغات تكميلية وخدمية.

وأشار إلى قرب الانتهاء من تطوير الدور الأرضي لمبنى العيادات الخارجية، مؤكداً أن المستشفيات الجامعية تشهد تحول جذري، لتصبح قادرة على المنافسة داخل منظومة صحية جديدة، هدفها الأول تقديم خدمات صحية متميزة.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد أنور إلى قُرب الانتهاء من الأعمال الإنشائية، لإضافة دور رابع لمبنى الأورام، إلي جانب توسعة مستشفى الأورام والطب النووي لخدمة مرضى الأورام، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لها ، وتهميدًا للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا للمبادرة الرئاسية، فقد تم البدء فى توسعة مستشفى الأورام والطب النووي، من خلال إضافة دور رابع وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيله بالكامل ليتطابق مع معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

ومن المستشفى الجامعي انتقل الدكتور ناصر مندور إلى مبنى كلية الهندسة الجديد، وكان في استقباله الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، والدكتور باسم الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمهندسة هبه إمام مدير عام الإدارة الهندسية وفريق العمل بالإدارة الهندسية.

وقد أوضح الدكتور ناصر مندور أن المبنى مقام على مساحة 7 آلاف متر مربع، على دورين ويضم مدرجين بسعة 500 طالب وطالبة ، و8 مدرجات بسعة 200 طالب وطالبة، ويسع المبنى 4 مراسم صغيرة بسعة 50 طالب وطالبة، ومرسم كبير بسعة 400 طالب وطالبة.