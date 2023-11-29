7 معلومات عن مكتبة مصر العامة فى أسوان قبل افتتاحها رسميا

أسوان - عبد الله صلاح

بدأ العد التنازلى لافتتاح مشروع مكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان، والتى تأتى فى سياق الجهود المبذولة للإسراع بمشروعات التطوير والتحديث والتنوير، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن المشروع:

1- انتهت محافظة أسوان من تنفيذ المشروع بنسبة تصل لـ98%.

2- تقع المكتبة بجوار مقبرة الأديب العملاق عباس العقاد.

3- متوقع افتتاحها مع احتفال أسوان بعيدها القومى فى يناير المقبل.

4- شددت محافظة أسوان، على سرعة الانتهاء من وضع اللمسات الجمالية، وأيضًا تجهيزات الأثاثات وغيرها من الأجهزة والأدوات الخاصة بمكونات المكتبة.

5- تضم المكتبة قاعة اجتماعات كبرى متعددة الأغراض، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها، وقاعة كمبيوتر.

6- تضم أيضا المكتبة مركز الاتصالات والمعلومات، وأيضًا المكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية.

7- وتشمل أيضا المسرح والسينما، والغرف الخدمية والأرشيف، علاوة على كافتيريا، ودورات المياه، واللاندسكيب، والبدروم، وكاميرات داخلية وخارجية، وتكييف مركزى.