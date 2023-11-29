اليوم السابع
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الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 12:26 م
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100 يوم صحة بالشرقية.. الكشف وصرف العلاج لـ2847 مريضا بقرية شبرا السلام.. صور

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 12:15 م
100 يوم صحة بالشرقية.. الكشف وصرف العلاج لـ2847 مريضا بقرية شبرا السلام.. صور جانب من القافلة
الشرقية- إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 2847 مواطنا من أهالي قرية شبرا السلام التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، تنفيذاً لمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، تحت شعار "من أول يوم معاك" وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء القرية.
 
أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية،وقعت الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 20 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة.
 
أضاف وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة - الجراحة العامة - القلب والأوعية الدموية – العظام – الأطفال - النساء والتوليد - الجلدية والتناسلية - تنظيم الأسرة - الأنف والأذن والحنجرة - المسالك البولية – الرمد - الروماتيزم والتأهيل - الأسنان) بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ، مشيراً إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 2847 مريض من أهالي القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم.
 
أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.
 
اطباء الشرقية خلال الحملة
اطباء الشرقية خلال الحملة

القافلة الطبية
القافلة الطبية

الكشف الطبي علي المواطنين
الكشف الطبي علي المواطنين

الكشف علي المرضي في حملة 100 يوم صحة
الكشف علي المرضي في حملة 100 يوم صحة

حملة 100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحة

صرف العلاج بالمجان للاهالي
صرف العلاج بالمجان للاهالي

 







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