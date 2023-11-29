وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى السادات فى جولة لمتابعة سير العمل

أجرى الدكتور أسامة الشلقانى وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، جولة مفاجئة على كل من مستشفى السادات المركزى وإدارة السادات، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل بالمستشفيات والوحدات بهدف تحسين الأداء بها والوقوف على ما تم تنفيذه من ملاحظات تحسين الأداء ومدى الانضباط الإدارى ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة، تحت إشراف الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية.

وتفقد "الشلقاني" أعمال تطوير قسم الطوارئ الذى أوشك على الإنتهاء، كما تفقد العمل بالعناية المركزة، وتم تفعيل 4 أسرة عناية متوسطة كما تفقد العمل بالحضانة، والأقسام الداخلية وقسم الأشعة والمعمل والتعقيم.

وتابع تطبيق سياسات مكافحة العدوى ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بالجودة.

كما قام "وكيل المديرية" بالمرور على أقسام الإدارة بالسادات حيث تابع التطعيمات وتفقد مخزن الطعوم ومراجعة المستلزمات والأدوية بالصيدلية.

وأكد على ضرورة الارتقاء بالأداء الطبى وأداء التمريض وإن على الجميع تقديم خدمة متميزة للمرضى، ويأتى ذلك فى إطار المتابعة الدورية والميدانية للتأكد من جودة الخدمة الطبية وصحة وسلامة المريض وتلافى أى سلبيات أو معوقات وقد رافق وكيل المديرية فى المرور الدكتور عبد ربه نعيم مدير المستشفى والدكتور ناصر خضر مدير إدارة السادات.