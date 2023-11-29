اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 08:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل شباب الغربية يشهد الجلسة الحوارية للحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 07:20 م
وكيل شباب الغربية يشهد الجلسة الحوارية للحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية وزير الشباب والرياضة
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد، اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ،فعاليات الجلسة الحوارية للحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية تحت شعار"الكلمة كلمتك" بحضور يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية. 
 
نفذت الفعاليات الجلسة، اليوم، بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية عبر الفيديو كونفرانس، والتي تم خلالها شرح أن الانتخابات بصفة عامة إياها وآلية تنفيذها ثم تناولت مراحل تلك التجربة الديمقراطية بالشرح، وأهمية دور الشباب في المشاركة، لما لديهم من قدرة كبيرة على التأثير في نتائج الانتخابات حيث يمثل الشباب قوة انتخابية كبيرة قادرة على إحداث الفرق في أي عملية انتخابية قادمة.
 
أكد يسري الديب علي أهمية تلك الحملة خلال هذه الفترة التي تمر بها البلاد والدور القوي لدى الشباب، لذا تعتبر مشاركة الشباب في الحياة السياسية مهمة جدًا لمساعدة الشباب وتمكينهم من تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز حضورهم السياسي.
 
مشيراً أيضا أن التجرية الديمقراطية التي تشهدها البلاد ودور الشباب في المشاركة السياسية تزامنا مع تمكين الشباب وإشراكهم في البناء والتنمية ونقلوا تجربتهم السياسية للشباب لتحفيزهم وحثهم على المشاركة السياسية بفاعلية.

 







اخبار عاجلة

شباب الغربية

وكيل شباب الغربية

الكلمة كلمتك




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة