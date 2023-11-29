اليوم السابع
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وقفة بالجامعة العربية بمناسبة اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 11:16 ص
وقفة بالجامعة العربية بمناسبة اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى وقفة تضامنية باليوم العالمى لفسطين
بيشوى رمزى

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نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقفة تضامنية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني واستهلت الوقفة بالنشيد الوطني الفلسطيني.
 
وينظم الفعالية قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي أودت بحياة أكثر من 15 ألف شهيد وشهيدة.
 
ويوافق اليوم الأربعاء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1977، الاحتفال بهذا اليوم من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ تحديدا  لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني.
 
 
 






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اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى




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