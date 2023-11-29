وزير خارجية سلوفاكيا: الهدنة وبدء المفاوضات هى الحل الأمثل فى أوكرانيا

وكالات

صرح وزير الخارجية السلوفاكى يوراى بلانار، بأن براتيسلافا تعتبر إعلان هدنة وبدء مفاوضات هو الحل الأمثل لأزمة أوكرانيا، حيث لا يوجد تقدم في النزاع، ويستمر سقوط الضحايا من الجانبين.

وقال بلانار لصحيفة "hlavnespravy.sk": "بالنسبة لنا، وأنا على قناعة بذلك، أفضل شيء بالنسبة للناس على كلا الجانبين وللتحالفات المعنية هو هدنة مبكرة ومفاوضات سلام وإيجاد حل. وبدلا من إهدار الأرواح عبثا، من الأفضل التفاوض لسنوات قادمة".

وأعرب رئيس وزارة الخارجية السلوفاكية، عن ثقته من أن الوضع ليس له حل عسكري، وحقيقة عدم إحراز أي تقدم في النزاع في أوكرانيا تسبب بعض الملل منه في العالم.

وأضاف: "بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، توقف خط (التقدم)، والمكاسب والخسائر ضئيلة (الإقليمية) في حدها الأدنى، والناس يموتون عبثا، والنزاع لا يتحرك إلى الأمام أو إلى الخلف.. والإرهاق محسوس".

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء السلوفاكى روبرت فيكو، بأن الوضع في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود وأن الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي لم يحقق أية نتائج.

وقال فيكو إن من الأفضل التفاوض ولو لمدة 10 سنوات على حل للوضع في أوكرانيا مع وقف الأعمال القتالية بدلا من القتال لمدة 10 سنوات دون جدوى ثم الذهاب إلى طاولة المفاوضات، مما يؤدي إلى خسارة مئات الآلاف من الأرواح.