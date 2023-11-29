وزير خارجية الصين: يجب حماية المدنيين فى غزة بإجراءات أكثر قوة

رامى محيى الدين

قال وانج يى، وزير الخارجية الصينى، فى كلمته بمجلس الأمن، إنه يجب تطبيق وقف شامل لإطلاق النار فى غزة قدمنا لغزة الامدادات وسوف تقدم لغزوة حزمة أخرى من المساعدات الإنسانية، إسرائيل أقامت دولة لم يكن لديهم وطن والان لديهم وطن ولابد أن يكون للفلسطينيين وطن والحل الوحيد هو حل الدولتين وهو الذى سيعيد السلام للمنطقة والصين تدعو إلى توحيد الصف لعملية سياسية ونبدأ مفاوضات مباشرة بين الجانبن وإقامة مؤتمر دولى للسلام.

وأضاف وانج يى: "علينا انعمل على اتخاذ إجراءات مسئولة من مجلس الامن ويجب حماية المدنيين فى غزة بإجراءات أكثر قوة، أى عنف ضد المدنيين الفلسطينيين غير مقبول على الاطلاق، ونرفض التهجير القسرى للفلسطينيين فى غزة وسنواصل العمر من أجل تعزيز التنسيق".

وتابع: "استئناف القتال مجددا فى قطاع غزة سيؤدى إلى نكبة، يجب إقامة دولتين يعيشان فى سلام جنبا إلى جنب".