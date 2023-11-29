وزارة الأوقاف تعلن إطلاق البرنامج العلمى الدعوى "أئمة الفقه" الثلاثاء

أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق برنامج " أئمة الفقه "ضمن نشاط (المنبر الثابت) المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في جميع المحافظات، (الثلاثاء من كل أسبوع) عقب صلاة العشاء في (1012) مسجد، وذلك خلال شهر ديسمبر 2023م،وذلك فى في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر، و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقد تم تحديد موضوعات وأماكن تنفيذ البرنامج ، وذلك على النحو التالي:

1- الثلاثاء :5 /12/2023م ، عن موضوع: (الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) .. نشأته وحياته وجهوده العلمية).

2- الثلاثاء : 12 /12/ 2023م ، عن موضوع: (الإمام مالك (رحمه الله) .. نشأته وحياته وجهوده العلمية).

3- الثلاثاء : 19 /12/ 2023م ، عن موضوع: (الإمام الشافعي (رحمه الله) .. نشأته وحياته و جهوده العلمية).

4- الثلاثاء : 26 /12/ 2023م ، عن موضوع: (الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله) .. نشأته وحياته وجهوده العلمية). وذلك كما يلي: