اليوم السابع
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هتافات مناهضة لجيش الاحتلال بوقفة نقابة الصحفيين تضامنا مع الشعب الفلسطينى

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 05:44 م
هتافات مناهضة لجيش الاحتلال بوقفة نقابة الصحفيين تضامنا مع الشعب الفلسطينى جانب من الوقفة
كتب هشام عبد الجليل _ محمد عبد الرازق _ تصوير حسين طلال

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ردد المشاركورن فى الوقفة التضامنية التى تنظمها نقابه الصحفيين ولجنة المرأة تضامنا مع نساء وأطفال فلسطين وكذلك الشعب الفلسطيني، عددا من الهتافات المنددة بالحرب التى يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل. 

ومن الشعارات التى رددها المشاركين، دم ولادنا للتحرير.. مش بمعاهده مع السفاح، فلسطين كل فلسطين متقولش 67، ولا تهجير ولا توطين الارض ارض فلسطين، ولا سينا ولا النقب إسرائيل توقف ضرب.

يأتى ذلك ضمن فعاليات 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "منظمات دولية.. بمعايير مزدوجة.. أوقفوا العدوان.. ارفعوا الحصار، أول مطلب للجماهير قفل سفارة وطرد سفير.

ومن الهتافات التى رددها المشاركين أيضا، بنرددها جيل ولا جيل تسقط تسقط تسقط إسرائيل، عد وشوف كام طفل رضيع مات.. دم ولادنا مش هيضيع.

يأتى اليوم بالتوازى مع فعاليات ووقفات تضامنية فى عدد من الدول العربية تحت نفس الشعار، ‎و من المقرر أن تستمر الوقفه الصامتة بملابس الحداد والشارات السوداء للساعة السادسة مساءً، يليها ندوة عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية فى مواجهة الاحتلال الصهيونى يتحدث فى الندوة أمال الأغا رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة وعدد آخر من الشخصيات النسائية والعامة.

ويختتم اليوم بفقرة قراءة جوابات لأطفال فى فلسطين "بيت الحودايت" حول مشاهد العدوان تقديم الفنان محمد عبد الفتاح، كما يشهد اليوم عرض لأفلام توثق الانتهاكات بحق الشعب الفلسطينى وأطفال فلسطين.

الصحفيين يرفعون صورا للمجازر التى ترتكب تجاه أطفال فلسطين
الصحفيين يرفعون صورا للمجازر التى ترتكب تجاه أطفال فلسطين

 

الصحفيين يشاركون في الوقفة التضامنية
الصحفيين يشاركون في الوقفة التضامنية

 

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة

 

عشرات الصحفيين يشاركون في الوقفة
عشرات الصحفيين يشاركون في الوقفة

 

لحنة المرأة بنقابة الصحفيين تنظم وقفة تضامنية للشعب الفلسطيني
لحنة المرأة بنقابة الصحفيين تنظم وقفة تضامنية للشعب الفلسطيني

 

مشاركة نسائية فى وقفة تضامنية أمام نقابة الصحفيين
مشاركة نسائية فى وقفة تضامنية أمام نقابة الصحفيين

 

مطالبات للمجتمع الدولى بةقف المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة
مطالبات للمجتمع الدولى بةقف المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة

 

نقيب الصحفيين خالد البلشي خلال الوقفة التضامنية
نقيب الصحفيين خالد البلشي خلال الوقفة التضامنية

 

هتافات داعمة للشعب الفلسطيني
هتافات داعمة للشعب الفلسطيني

 

وقفة تضامنية للصحفيين أمام النقابة
وقفة تضامنية للصحفيين أمام النقابة

 

وقفة تضامنية للصحفيين لدعم غزة
وقفة تضامنية للصحفيين لدعم غزة

 







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اليوم العالمى للتضامن مع القضية الفلسطينية



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