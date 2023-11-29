هتافات مناهضة لجيش الاحتلال بوقفة نقابة الصحفيين تضامنا مع الشعب الفلسطينى

ردد المشاركورن فى الوقفة التضامنية التى تنظمها نقابه الصحفيين ولجنة المرأة تضامنا مع نساء وأطفال فلسطين وكذلك الشعب الفلسطيني، عددا من الهتافات المنددة بالحرب التى يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

ومن الشعارات التى رددها المشاركين، دم ولادنا للتحرير.. مش بمعاهده مع السفاح، فلسطين كل فلسطين متقولش 67، ولا تهجير ولا توطين الارض ارض فلسطين، ولا سينا ولا النقب إسرائيل توقف ضرب.

يأتى ذلك ضمن فعاليات 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "منظمات دولية.. بمعايير مزدوجة.. أوقفوا العدوان.. ارفعوا الحصار، أول مطلب للجماهير قفل سفارة وطرد سفير.

ومن الهتافات التى رددها المشاركين أيضا، بنرددها جيل ولا جيل تسقط تسقط تسقط إسرائيل، عد وشوف كام طفل رضيع مات.. دم ولادنا مش هيضيع.

يأتى اليوم بالتوازى مع فعاليات ووقفات تضامنية فى عدد من الدول العربية تحت نفس الشعار، ‎و من المقرر أن تستمر الوقفه الصامتة بملابس الحداد والشارات السوداء للساعة السادسة مساءً، يليها ندوة عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية فى مواجهة الاحتلال الصهيونى يتحدث فى الندوة أمال الأغا رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة وعدد آخر من الشخصيات النسائية والعامة.

ويختتم اليوم بفقرة قراءة جوابات لأطفال فى فلسطين "بيت الحودايت" حول مشاهد العدوان تقديم الفنان محمد عبد الفتاح، كما يشهد اليوم عرض لأفلام توثق الانتهاكات بحق الشعب الفلسطينى وأطفال فلسطين.