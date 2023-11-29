نقيب العاملين بالبنوك تدعو العمال للمشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية

كتبت آية دعبس

نظمت اللجان النقابية للعاملين بالبنك الزراعي بقطاع الدقهلية -والغربية، برئاسة سولاف درويش،وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، مؤتمرًا حاشدًا، لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي، والتأكيد على المشاركة الإيجابية، وانتخابه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تنطلق ديسمبر المقبل.

وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، فضلًا عن تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات لعدد من النواب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، للتأكيد على إنّ المشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة واجب وطني وديني.

وفي البداية، أشارت سولاف درويش إلى أن مصر كانت و مازالت حصن أفريقيا وقلعة العرب، مؤكدة أن حجم الضغوط التي تعرضت لها مصر لتصفية القضية الفلسطينية كبيرة ومع ذلك لم تخضع، كما أكدت أن مصر قادرة على تخطي أي صعوبات بقوة شعبها ووحدته خلف القيادة السياسية حفاظا على أمن واستقرار الدولة.

ودعت إلى ضرورة الخروج للتصويت بكثافة ودعم الرئيس لأنه قاد مصر إلي بر الأمان وواجه التحديات وساهم في تحقيق الاستقرار ،ولاستكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى عهده.

وبدوره، طالب الشيخ عماد الشربيني ممثل الأزهر، الحضور بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجديد العهد، انطلاقا من الواجب الوطني وإيمانا بأهمية الأمن والأمان والاستقرار.

فيما أكد الأنبا لوقا بشرى ممثل الكنيسة حب الأقباط لدولتهم ومساندتهم للقيادة السياسية في مواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأكدت اللجان النقابية للعاملين بالبنك الزراعي بقطاع الدقهلية -والغربية ، على إنّهم سيدعمون وبكل قوة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، إذ أنّه رجل المرحلة المناسب في هذا التوقيت، ولن يتمكن غيره من حماية مصر وإنقاذها من المؤامرات التي تُحاك ضدها في الوقت الحالي.