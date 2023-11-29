اليوم السابع
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موعد صرف معاشات شهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 01:00 م
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل صرف معاشات
كتب مدحت وهبة

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تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات ديسمبر 2023 بعد غدا الجمعة من ماكينات الصراف الآلي التابعة لفروع بنك ناصر الاجتماعي مع استمرار  صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.
 
وقد أشار قانون التأمينات الاجتماعية إلى أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك ،ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم، ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
 
 
 
 






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