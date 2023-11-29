اليوم السابع
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مندوب مصر بالجامعة العربية: مصر بذلت جهودا حثيثة مع قطر لاستمرار الهدنة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 01:24 م
مندوب مصر بالجامعة العربية: مصر بذلت جهودا حثيثة مع قطر لاستمرار الهدنة الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

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أكد مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية السفير محمد عرفى أن المجد كل المجد لكل الشعب الفلسطينى معربا عن إدانة مصر العدان الغاشم من قبل الاحتلال على غزة والضفة الغربية أيضا وهذا الشعب الفلسطينى العظيم لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل بتصفية قضيته.

 

وأكد، فى كلمته امام اجتماع المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية، أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من مواصلة سياسات الاحتلال من استطيان للأراضى وانتهاكات ممنهجة من قبل متطرفين وسباسين ومسؤولين إسرائيليين واكدت أن من شأنه تفجير الأوضاع وهو ما أكده أيضا  السكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش.

 

وأكد أن مصر تسعى دائما لاحتواء الأزمة عبر عشرات اللقاءات والمباحثات الحثيثة لوقف العدوان وأن موقف مصر القوى والواضح والذى لا مواربة فيه يرفض أى محاولات لتصفية القضية عبر تهجير الفلسطينيين.

 

وأعرب عن رفض مصر لسياسات التجويع والترويع والقتل العشوائى والمتعمد للمدنيين نصفهم أطفال ونساء،  وأعرب أن مصر ترفض ما بشهده القطاع ويستوجب المساءلة القانونية الدولية وأكد أن مصر نجحت مع الأشقاء فى قطر فى تمديد الهدنة.







مصر

الجامعة العربية

غزة

العدوان على غزة

فلسطين

دعم فلسطين



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