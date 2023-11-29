مصرع شخص وإصابة 4 فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، مساء الأربعاء، فى حادث تصادم سيارتين بالقرب من الطريق الصحراوى الغربى شمال محافظة أسوان، وتم التعامل مع المصابين والجثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين أحدهما ملاكى والأخرى نقل، بطريق وصلة إدفو بالصحراوى الغربى بجوار محجر الرملة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين مصرع شخص يدعى "أمجد أحمد حسين، 43 سنة" وتم نقل جثته إلى مشرحة مركز إدفو، وأصيب فى الحادث 4 أشخاص، وهم: "أحمد عبد البارى حبوب، 36 سنة، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقرى، وفرح محمود آدم، 46 سنة، كسر بالفخذ الأيسر، وعمر حجاجى محمد، 28 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وسيد عبد الفتاح صابر، 39 سنة، كسر بكاحل القدم اليمنى"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى حورس بمدينة إدفو، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.