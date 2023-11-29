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مسوغات تعيين المعلمين الجدد بالجيزة ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 09:36 ص
مسوغات تعيين المعلمين الجدد بالجيزة ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم مديرية التربية والتعليم بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مسوغات تعيين المعلمين الجدد ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم للدفعة الأولى، تمهيدًا لبدء تسكين المعلمين بالمدارس الواقعة بنطاق الإدارات التعليمية بالجيزة.
 

وتضمنت مسوغات التعيين ما يلي:

 
-أصل شهادة المؤهل العالي-المؤهل التربوي لغير المؤهلات التربوية.
 
-شهادة الميلاد المميكنة.
 
-صورة بطاقة الرقم القومي.
 
-صحيفة الحالة الجنائية.
 
-شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.
 
-إقرار الذمة المالية.
 
-استمارة 103ع ح.
 
-استمارة فحص طبي من التأمين الصحي متضمنا اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.
 
-استمارة 105 تأمين ومعاشات.
 
-إقرار موقع من المتعاقد أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة مصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة من بدء التعاقد.
 
-الشهادة الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والتي تفيد اجتياز المتعاقد للاختبارات كشرط أساسي لقبول مسوغات التعاقد وفقا للكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
 
وكانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعلنت بدء تسكين المعلمين بمسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الأولى، وذلك بالاستعلام عن اسم الإدارة التعليمية واسم المدرسة المسكن عليها بمسابقة الـ30 الف معلم الدفعة الأولى والتوجه إلى الإدارة المقبول بها اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023.






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