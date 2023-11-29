مستقبل وطن بطنطا ينظم مباراة كرة قدم للحث على المشاركة الانتخابية

الغربية محمد طارق

نظم حزب مستقبل وطن في محافظة الغربية، مباراة كرة قدم، بمشاركة عدد من نجوم كرة القدم القدامي، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بنادي سيتي كلوب، المتواجد به مقر الحملة الانتخابية الرئاسية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها مطلع الشهر المقبل.

كما حرص أعضاء مجلس كرة القدم المصرية ونجوم كرة القدم المصرية، على تفقد مقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، بطنطا، والتأكيد أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والإختيار الإيجابي ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات لما قدمه من جهود كبيرة من شأنها أعادت مكانة مصر الدولية والإقليمية.

وأوضح الحضور أن تواجدهم اليوم في مدينة طنطا، وذلك لما لها من مكانة كبيرة ومحافظة الغربية، ووعى أهلها بممارسة الحقوق الدستورية، والتأكد على أهمية المشاركة الفعالة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وأن على كل مواطن مصري النزول يوم الإنتخابات إلى اللجان الإنتخابية والادلاء بصوته الانتخابي لما يمثله من أهمية وواجب وطني في حق الوطن، كما يتمثل في توصيل رسالة للعالم أن الشعب المصري شعب على قدر كبير من المسؤولية والوعى بممارسة حقوقه الدستورية.