محافظ بنى سويف يستجيب لطلب مواطن بمدينة إهناسيا لتسهيل إجراءات ترخيص بناء

بنى سويف - هانى فتحى

شهد اللقاء المفتوح الذي اعتاد على عقده الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ، مناقشة طلبات تخص ملف تراخيص البناء، حيث تقدم أحد المواطنين بمدينة اهناسيا ، يلتمس تسهيل إجراءات ترخيص قطع أرض مباني مملوكة له .

ناقش المحافظ رئيس الوحدة المحلية في هذا الشأن، والذي أفاد بأنه تم تقديم الاستيفاءات المطلوبة على المنظومة التي أوردتها كلية الهندسة بجامعة بني سويف، طبقاً لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة.

فيما أوضح مدير التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، أن الاستيفاءات المطلوبة بخصوص ترخيص المواطن تم استيفائها عدة مرات، مشيراً إلى أنه قد توجد طلبات مماثلة يكون سبب البطء فيها الاستيفاءات المتكررة، والتي يتم الرد عليها أكثر من مرة.

من جانبه، كلف المحافظ مدير التخطيط العمراني، بإعداد خطاب لعميد كلية الهندسة بجامعة بني سويف، بخصوص هذا الطلب، لمعرفة أسباب تكرار الاستيفاءات لتسهيل الترخيص للمواطن، موجهاً بالتنسيق مع رؤساء المدن والإدارات الهندسية، لحصر طلبات التراخيص المماثلة التي تشهد نفس المشكلة للتنسيق مع الجامعة.

حضر اللقاء المفتوح: ناصر سيف رئيس مركز ومدينة اهناسيا ، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة ، المهندسة حنان ياسين مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا.