محافظ القاهرة: مهرجان الزيتون يدعم الصناعات المحلية

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة النسخة الثانية من المهرجان المصرى للزيتون بحديقة الحرية تحت شعار "الزيتون.. عصر جديد" بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وممثلى وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى.

وأكد محافظ القاهرة، أن المهرجان يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعات المحلية والصناعات القائمة عليها وزيادة الحصيلة الاستثمارية لها، مشيرًا إلى أن المهرجان يعد فرصة لاستعراض الفرص الاستثمارية فى قطاع الزيتون، ودعم منظومة التصنيع الغذائى، بالإضافة إلى جذب الزوار من مختلف المناطق والوجهات المصرية والدولية للمشاركة والتعرف على إنتاج مصر من مختلف أنواع الزيتون، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى هذا المجال، بهدف تنميته والنهوض به، كما يعد فرصة للعاملين فى هذا المجال، للالتقاء واستعراض التجارب المتميزة فى هذا المجال.

شهد الافتتاح اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وم. حازم الأشمونى السكرتير العام، وأحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وعدد من قيادات المحافظة، ومدير مشروع ايادى مصر بوزارة التنمية المحلية، وممثلين من مبادرة وزارة الشباب والرياضة " شباب يدير شباب".

ويشارك فى المهرجان الذى يستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الأحد القادم أكثر من 50 عارضًا يمثلون المحافظات المنتجة للزيتون وزيت الزيتون.

ويقام داخل المهرجان معرضًا للمنتجات التقليدية والحرف اليدوية والتمور وعسل النحل بالتعاون مع محافظة القاهرة ومبادرة أيادى مصر التابعة لوزارة التنمية المحلية بمشاركة أكثر من 20 عارضًا.

كما يتضمن المهرجان إقامة مؤتمر علمى يعد واحدًا من أهم المؤتمرات العلميه المتخصصة فى زراعات وتصنيع الزيتون وعصره بمشاركة علماء المراكز البحثية المتخصصة وهى مركز البحوث الزراعيه والمركز القومى للبحوث ومركز بحوث الصحراء، بالإضافة بعض أساتذة كليات الزراعة بالجامعات المصرية.

كما تقيم محافظة القاهرة ثلاث ورش تدريبية بالتعاون مديرية التضامن الاجتماعى والأسر المنتجة لتعليم الأسر بدء مشروع صغير من المنزل يعتمد على هذه الصناعة الأولى عن التدريب على إنتاج منتجات مبتكرة من الزيتون والاستفادة القصوى من منتجاته بالتعاون مع علماء مركز بحوث الصحراء، والثانية عن عصر الزيوت الغذائية بالتعاون مع قسم الزيوت والدهون بالمركز القومى للبحوث والثالثة حول تصنيع زيتون المائدة بطرق علميةحديثه بالتعاون مع معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه بمركز البحوث الزراعية.

كما يتضمن المهرجان إقامة "المنتدى العلمى لتحديات صناعة الزيتون فى مصر" والذى يضم عدة ندوات ثقافية وتعليمية واقتصادية تتناول الإدارة المتكاملة لمزارع الزيتون، والتغيرات المناخية وتحديات إعادة التأهيل، وتكنولوجيا صناعة الزيتون.