ما هى طرق التبرع إلى غزة عبر أسقفية الخدمات العامة بالكنيسة الأرثوذكسية؟

وتناشد الكنيسة القبطية أبناءها بالمشاركة والمساندة الإنسانية فى هذا العمل، ويأتى ذلك بتوجيهات من البابا تواضروس وتضامنا مع أهلنا فى قطاع غزة.

وتابعت أنه يمكنكم إرسال المساعدات إلى مركز مارمرقس بمدينة نصر، وللاستعلام والتواصل على رقم 01281343275 - 01281343239 أو على الإيميل:bless@blessegypt.org

وأدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازه المرقسية، العنف غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

وفى سياق متصل، حذر فيليب لازارينى المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من التداعيات الخطيرة للحرب فى غزة، مؤكدا أن أحياء كاملة سويت بالأرض فى غزة، وأيضا مساجد وكنائس ومدارس دمرت.

وأعرب لازارينى، خلال مؤتمر دعم غزة المقام بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور عدد كبير من القادة والمسؤولين، عن قلقه الشديد لتوسيع دائرة الصراع خارج قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوضع فى غليان بالضفة الغربية.

وقال المسؤول الأممى، أنه منذ بدء الحرب سقط 99 من موظفى الوكالات الأممية فى غزة، واصفا ما يحدث فى غزة يرقى إلى "العقاب الجماعي".

ودعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى وقف إطلاق النار بشكل فورى وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدا أن حجم المساعدات التى تصل غزة عبر رفح ليس كافيا على الإطلاق، ويجب فتح كل المعابر مع قطاع غزة من بينها معبر كرم أبو سالم.