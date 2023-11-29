مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن فى القصاصين بالإسماعيلية لتأييد ترشح الرئيس السيسي

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظم حزب مستقبل وطن فى الإسماعيلية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بحضور أكثر من 6000 مواطن، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، في شارع المعاهدة فى وسط مدينة القصاصين بمحافظةالإسماعيلية.

بحضور النائب حماد موسى امين عام حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية والنائب احمد عثمان وأحمد دندش وسامى هاشم وأحمد البعلى و سامى سليم أعضاء مجلس النواب والنائب عصام منسى امين تنظيم الحزب بمحافظة الإسماعيلية ورجال الدين الإسلامي والمسيحى ورموز وشيوخ وعواقل القبائل المصرية بالمحافظة العمد والمشايخ والشيخ محمود الشحات.

كما حضر المؤتمر مسؤلى الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي فى الإسماعيلية.

بدأت فعاليات المؤتمر الحاشد، بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم تسجيلي عن انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ب استعرض الفيلم أهم وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال 9 سنوات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال كلمته فى المؤتمر دعا النائب حماد موسى الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالمحافظة وعضو مجلس الشيوخ، الشعب المصري إلى أن يبعث برسالة دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي بحيث تصل للعالم أجمع.

وتابع النائب حماد موسى كلمته مسلطا الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا.

وأكد رجال الأزهر الشريف والقمص بنيامين مزيد بسادة راعى كنيسة الأنبا بيشوي على المشاركة الانتخابية واختيار قائدا حكيما وهو الرئيس السيسى وواجبنا الدينى والوطنى نحوه الوقوف خلفه لتضحيته بروحه من أحل مصر وشعبها الأبى .

من جانبه، قال الدكتور سامى هاشم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يقف خلف القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي. ورحب بالحملة الرسمية لانتخابات الرئيس السيسى وأضاف أن الرئيس عمل العديد من الإنجازات الواضحة على أرض الواقع ومنها فى قطاع الصحة والتعليم والطرق والكبارى والمدن الجديد وبرنامج حياة كريمة ورعاية الفقراء .

ثم تحدث النائب أحمد البعلى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، مؤكدًا أن مصر تتمتع بالأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها.

واضاف إن الرئيس السيسي هو قائد عظيم واجه تحديات جسيمة، وفي مقدمتها محاربة الإرهاب ورسخ مبدأ المساواة بين كافة أطياف الشعب المصري.

وأضاف أن حزب مستقبل وطن يدعم ويساند بإخلاص وبقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لأنه قام بإنشاء العديد من الإنجازات العديدة ومنها منظومة التأمين الشامل والقضاء على وباء فيروس سى والقوافل الطبية المتنقلة .