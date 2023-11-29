فلسطين نبض قلوب المصريين.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، فلسطين نبض قلوب المصريين.. المفاوضات مستمرة والهدنة صامدة.. الرئيس السيسى يؤكد أهمية التحرك الجاد للمجتمع الدولى نحو التسوية العادلة زيارة رئيس المخابرات المصرية للدوحة خطوة مهمة فى إطار التنسيق عالى المستوى.

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