فئات يحق لها التواجد بلجان الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، قرار رقم 32 لسنة 2023 م بتشكيل مقار ولجان اللجنة العامة واللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024 م.

أصدرت الهيئة دليلا استرشاديا عن الانتخابات الرئاسية المصرية، وتضمن الدليل القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية ودور رؤساء اللجان الفرعية قبل وخلال عملية الاقتراع، ومن لهم حق التواجد في اللجان الانتخابية، وهم:

*رئيس اللجنة الفرعية بدوره المسئول عن اللجنة الفرعية التي يترأسها خلال فترة التصويت.



أمناء اللجنة الفرعية وهم عبارة عن أمين اللجنة وأمين اللجنة مساعد.



وأعضاء اللجنة الفرعية وهم عبارة عن 2 موظفين.



مندوب المرشح ووكيله

يحق لهما حضور ومتابعة العملية الانتخابية، يحق للوكيل إثبات ملاحظاته فى محضر إجراءات اللجنة دون التدخل في سير عملية الاقتراع أو الفرز، يستمر مندوب المرشح طوال مرحلتي الاقتراع والفرز، فإذا غادر مقر اللجنة، يثبت رئيسها ذلك فى المحضر، ويوقع المندوب على المحضر في تاريخ وساعة مغادرته، أو يثبت رئيس اللجنة رفضه التوقيع في بند الملاحظات بالمحضر.

المتابعون

- يُسمح لمتابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية، الصادر لهم تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعة العملية الانتخابية وفقًا للضوابط التي تقررها الهيئة، دون التدخل فيها بأي شكل من الأشكال أو طلب أي استيضاح أو مناقشة.

وسائل الإعلام:

-يُسمح لجميع وسائل الإعلام، المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية المصرح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات - دون التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال - بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وفقا للضوابط التي تقررها الهيئة.

VIP

- يتم تحديدهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات المتابعة إجراءات العملية الانتخابية، يسمح بدخول اللجنة لكل من حصل على تصريح VIP من الهيئة الوطنية للانتخابات بدون بيانات أو صورة شخصية، وله حقوق المتابع، وعليه الالتزام بالضوابط التي يلتزم بها.

الناخب

الذي يقوم بالادلاء بصوته في اللجنة سواء وافد أو مقيد بكشف الناخبين في اللجنة، ويقوم بمراحل الإدلاء بصوته الانتخابي.