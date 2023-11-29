اليوم السابع
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الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 04:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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غرق سفينة شحن قبالة الساحل الجنوبى الغربى لكوريا الجنوبية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 03:41 م
غرق سفينة شحن قبالة الساحل الجنوبى الغربى لكوريا الجنوبية غرق سفينة ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)

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قالت قوات خفر السواحل الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، إن سفينة شحن يعتقد أنها صينية غرقت فى المياه قبالة الساحل الجنوبى الغربى لكوريا الجنوبية، مشيرة إلى عدم العثور على أى من أفراد الطاقم على متن السفينة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - نقلا عن بيان خفر السواحل - أنها تلقت تقريرا في حوالي الساعة 7:28 صباحا بتوقيت سول يفيد بأن السفينة التي يبلغ وزنها 200 طن تغرق في المياه قبالة جزيرة جاجيو على بعد حوالي 422 كيلومترا جنوب غرب سول؛ ومع ذلك، قالت في وقت لاحق إن السفينة مغمورة بزاوية 45 درجة على جانها الأيمن.

وأضافت أن قوات خفر السواحل تحقق في احتمالية وجود محاولات للدخول غير القانوني إلى كوريا الجنوبية، خاصة مع عدم العثور على طاقمها، لافتة إلى أنها تفتش المنطقة لوجود احتمال بأن الأشخاص الذين كانوا على متنها قد تسللوا من السفينة.

من جانب أخر قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية الجنرال كيم ميونج-سو، إن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا للتجسس العسكري في 21 نوفمبر ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويعد عملا استفزازيا يهدد السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر "تقنية الفيديو كونفراس" في المنتدى الأمني السادس لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، الذي استضافته القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين حيث حضر الجلسة كبار المسؤولين العسكريين من 20 دولة في المنطقة، بما في ذلك اليابان وأستراليا والهند، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الأربعاء.

وشدد كيم على أهمية الرد المنسق من المجتمع الدولي لردع التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية والتعامل معها.







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