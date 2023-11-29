غدا انطلاق قمة المناخ Cop28 فى الإمارات بمشاركة 70 ألف شخص من 198 دولة

كتبت منال العيسوى

تنطلق صباح غدا الخميس قمة COP28 الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة الخاصة ل تغير المناخ ، والتى ستقوم مصر بتسليم رئاسة القمة الأخيرة Cop27 إلى دولة الإمارات الشقيقة، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي بمشاركة حوالى 70 الف شخص من 198 دولة موقعة على الاتفاقية.

سيكون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في الإمارات العربية المتحدة، بمثابة لحظة فارقة للعالم لتوحيد جهوده حول العمل المناخي الملموس وتقديم حلول ملموسة. ويتطلب تحقيق ذلك التعاون بين المجتمع المدني والحكومة والصناعات وجميع قطاعات الاقتصاد.

وسيكون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات أحد أكبر وأهم التجمعات الدولية في عام 2023، ويحظى بمتابعة وثيقة في جميع أنحاء العالم.

وباعتباره أعلى عملية لصنع القرار في العالم بشأن قضايا المناخ، من المتوقع أن يستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) أكثر من 70 ألف مندوب، بما في ذلك رؤساء الدول وقادة العالم، لبناء توافق في الآراء وتسهيل التقدم في العمل المناخي بين الأحزاب والمندوبين وآلاف المنظمات غير الحكومية. الشركات ومجموعات الشباب وأصحاب المصلحة الآخرين.

يتمتع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون بأهمية خاصة لأنه يمثل اختتام أول ضريبة السلع والخدمات منذ اتفاقية باريس. ستتخذ الحكومات قرارًا بشأن ضريبة السلع والخدمات في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والذي يمكن الاستفادة منه لتسريع الطموح في الجولة القادمة من خطط العمل المناخية المقرر عقدها في عام 2025.

وأجرت رئاسة COP28 واحدة من جولات المشاركة والاستماع الأكثر شمولاً في أي رئاسة، إلى جانب أول مشاورة مفتوحة على الإطلاق لجدول أعمال COP28 الذي يستمر لمدة أسبوعين، وتسترشد أجندة عملها بنجم شمالي واحد: إبقاء درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.

يسلط برنامج القمة الضوء على القطاعات والموضوعات التي أثارها أصحاب المصلحة مرارًا وتكرارًا خلال المشاورات الغير رسمية ، بما في ذلك البرامج السنوية لجدول أعمال مؤتمر الأطراف مثل الطاقة والتمويل، والموضوعات الأساسية الجديدة مثل الصحة والتجارة والإغاثة والانتعاش والسلام.

تشتمل برمجة الأيام المواضيعية أيضًا على أربعة محاور شاملة تدعم التنفيذ الفعال والمترابط: التكنولوجيا والابتكار، والشمول، ومجتمعات الخطوط الأمامية، والتمويل.

تعمل رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بالتعاون مع النساء والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والشباب وأصحاب الهمم والجهات الفاعلة دون الوطنية والمنظمات الدينية لضمان إدراج مساهماتهم في جميع البرامج والنتائج، وسيستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) أيضًا عددًا تاريخيًا من البرلمانيين ورؤساء البلديات والقادة المحليين.

جدير بالذكر أن أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي كيان الأمم المتحدة المكلف بدعم الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ. تأسست الأمانة في عام 1992 عندما اعتمدت البلدان اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكان مقرها في الأصل في جنيف بسويسرا قبل أن تنتقل إلى بون في عام 1996.