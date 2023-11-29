عمومية الأسمنت المسلح: تنفيذ مشروعات بمليار جنيه فى حياة كريمة والمرافق العامة

كتب عبد الحليم سالم

كشفت الجمعية العمومية لشركة مصر لأعمال الاسمنت المسلح برئاسة الدكتور مهندس هانى عثمان سليمان، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة عن تحقيق شركة الأسمنت المسلح لحجم عمل بلغ أكثر من مليار جنيه فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة وعدد من المشروعات الأخرى.

كما اعتمدت الجمعية العامة قائمة المركز المالى فى 30 سبتمبر 2023 والحسابات الختامية المعدلة عن العام المالى 2022-2023 لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، وجددت للمهندس نشأت مرسى الرئيس التنفيذى العضو المنتدب والمحاسب السيد عبد العظيم العضو المنتدب المالى ولمجلس الإدارة لمدة عام.



رئيس القابضة مع أعضاء الجمعية العامة

وكشفت الجمعية أنه بلغت التعاقدات المتاحة خلال 2022-2023 مبلغ 4.4 مليار جنيه وبعد خصم المنفذ خلال العام يصبح اجمالي التعاقدات المرحلة في 1 يوليو 2023 مبلغ 3.4 مليار جنيه ، وقد حصلت الشركة على تعاقدات جديدة حتى تاريخه بمبلغ 205.7 مليون جنيه ليصبح التعاقدات المرحلة مبلغ 3.5 مليار جنيه ، بخلاف التعاقدات تحت الأسناد.

وأظهرت الجمعية العمومية عن قيمة جملة ايرادات النشاط الجارى مقاولات - استثمار عقارى خلال العام المالی حيث بلغت 1.029 مليار جنيه ، منها إيرادات نشاط المقاولات مبلغ 1.03 مليار جنيه بنسبة 79.45% من اجمالي إيراد النشاط ، حيث يتضح معه نمو نشاط المقاولات بنسبة حوالي 9.9%.

وفيما يتعلق بنشاط و إيرادات نشاط الاستثمار العقاري بلغت 26.2 مليون جنيه .



عدد من المشاركين فى الجمعية عدد من المشاركين فى الجمعية

وأوضحت كلمة المهندس نشأت مرسى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب خلال الجمعية، أن ايرادات نشاط الاستثمار العقارى خلال العامين السابقين يتركز في أعمال مبادلات الديون بأراضي ملك الشركة، وبلغ مجمل الربح مقاولات - استثمار عقارى خلال العام المالی مبلغ 135.4 مليون جنيه.