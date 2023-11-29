عبد السند يمامة: نشكر الدولة على حيادها ووقوفها على مسافة واحدة من المرشحين

كتب أمين صالح

يعقد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي مؤتمرا انتخابيا له بمحافظة القاهرة وذلك بعد غد الجمعة بمحافظة القاهرة، في منطقة المرج، في إطار المؤتمرات التي يعقدها عبد السند يمامة المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

كما حملت دعوة المؤتمر توجيه الشكر للحكومة المصرية ومؤسسات الدولة على وقوفها بحيادية وعلى مسافة واحدة من كل المرشحين في ظل جو انتخابى وديمقراطى وحيادى على حد وصف حملة عبد السند يمامة.

وتنطلق عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد غد الجمعة، وذلك بعد بدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجري الانتخابات بالخارج على مدار ثلاثة أيام وهى الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقرر لكل دولة، وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.