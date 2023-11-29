اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 01:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

عبد السند يمامة: نشكر الدولة على حيادها ووقوفها على مسافة واحدة من المرشحين

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 12:12 م
عبد السند يمامة: نشكر الدولة على حيادها ووقوفها على مسافة واحدة من المرشحين عبد السند يمامة مرشح حزب الوفد
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعقد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي مؤتمرا انتخابيا له بمحافظة القاهرة وذلك بعد غد الجمعة بمحافظة القاهرة، في منطقة المرج، في إطار المؤتمرات التي يعقدها عبد السند يمامة المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

كما حملت دعوة المؤتمر توجيه الشكر للحكومة المصرية ومؤسسات الدولة على وقوفها بحيادية وعلى مسافة واحدة من كل المرشحين في ظل جو انتخابى وديمقراطى وحيادى على حد وصف حملة عبد السند يمامة.

WhatsApp Image 2023-11-29 at 11.39.31 AM
 

وتنطلق عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد غد الجمعة، وذلك بعد بدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجري الانتخابات بالخارج على مدار ثلاثة أيام وهى الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقرر لكل دولة، وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.







الانتخابات

حزب الوفد

السياسه

الاخبار

حملات ومؤتمرات

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة