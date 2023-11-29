ضبط 21 قضية مخدرات بقرية أبو الغيط بمحافظة القليوبية

كتب محمود عبد الراضي

قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية بقرية أبو الغيط والعزب والقرى التابعة لها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية إستهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون.. وقد أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن الآتى:

 ضبط (21 قضية بإجمالى 22 متهم) وبحوزتهم (كميات من المود المخدرة "الحشيش ، الهيروين ، الآيس ، الهيدرو ، كمية من الأقراص المخدرة – فرد خرطوش – طلقات نارية – سلاح أبيض).

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية بقرية أبو الغيط والعزب والقرى التابعة لها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية إستهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون .. وقد أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن الآتى :-

 ضبط (21 قضية بإجمالى 22 متهم) وبحوزتهم (كميات من المود المخدرة "الحشيش ، الهيروين ، الآيس ، الهيدرو ، كمية من الأقراص المخدرة – فرد خرطوش – طلقات نارية – سلاح أبيض).

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.