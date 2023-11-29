شاب يطالب خطيبته برد الشبكة: تقاضت منى مصروفا شهريا 15 ألف جنيه طوال عام

طالب شاب خطيبته برد الشبكة، فى دعوى أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها تحايلها للاستيلاء على شبكة تقدر بـ 250 ألف جنيه وفقا للسعر الحالي للذهب، ليؤكد: "منذ أن تمت خطبتنا تقاضت خطيبتي- طوال 12 شهر- مبلغ 15 ألف جنيه كمصروف شهري لها وفقا للتحويلات البنكية التي قدمتها بالدعوي".

وتابع الشاب البالغ من العمر 39 عام بدعواه أمام المحكمة:"تعرفت عليها بالعمل فكانت صديقة لزميلة لي، تمت الخطبة وواقفت على طلبات عائلتها بتحملي مصروفاتها طوال فترة الخطبة إلى أن يتم زواجنا، وأشتريت لها مصوغات بقيمة 250 ألف جنيه، بخلاف الهدايا التي تخطي ثمنها 90 ألف جنيه وفقا للفواتير التي بحوزتي، لم أعترض على طلب لها إلا أنها قابلت كل ما فعلته بالتشهير بي ومعاملتي بشكل سيئ".

وأضاف الشاب:"دفعت عائلتها في كل خلاف للتدخل بيننا لينهال شقيقها على بالضرب ويتسبب بإصابتي ودخلت إلي المستشفي في حالة حرجة وخضعت للعلاج طوال 3 أسابيع، وبعدها ذهبت لتلاحقني ببلاغ وطالبت بحبسي، ورفصت حتي أن ترد على اتصالاتي الهاتفية وادعت عدم إنفاقي عليها رغم أنني منذ أن خطبتها وهي تتقاضي مني مصروف شهريا وفقا لتحويلات بنكية أثبتها في المستندات المقدمة لمحكمة الأسرة".

وأشار بدعواه:" قامت بإبتزازي، ورفضت حل الخلافات وديا، لاكتشف مؤخرا ملاحقتها لي بدعوي حبس، واستولت على الشبكة والهدايا والمبالغ المالية التي منحتها لها طوال عام، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وتهديدها لى وللي ذراعي ودفعي لمنحها المزيد من الأموال، وإصرارها على إلحاق الأذى بي، وتسببها بالضرر المادي والمعنوي لى، لتدمر حياتي".