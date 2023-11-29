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"س إن ان" تكشف عدد مكالمات بايدن ونتنياهو منذ هجوم 7 أكتوبر

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 08:46 م
"س إن ان" تكشف عدد مكالمات بايدن ونتنياهو منذ هجوم 7 أكتوبر بايدن ونتنياهو
كتب محمد جمال

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كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن أجرى عددًا كبيرًا من المكالمات الهاتفية مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو منذ هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.
 
وقال الإحصاء إن بايدن تحدث مع نتنياهو 15 مرة منذ هجمات 7 أكتوبر.
 
سى ان ان
سى ان ان
 
وأضافت "سى إن إن" أن الزعيمين أجريا مكالمتهما الأولى في ذلك اليوم الموافق 7 أكتوبر، فيما كان آخر محادثة بينهما يوم الأحد الماضي، وفقًا للقراءات التى قدمها البيت الأبيض.
 
وكان البيت الأبيض، قال الأحد الماضي، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ناقشا الوضع في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
 
وأضاف بيان البيت الأبيض: “خلال المحادثة، تطرق بايدن ونتنياهو إلى الوقف الحالي لإطلاق النار في إطار الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية لتحرير الرهائن، فضلا عن تعزيز الإمدادات الإضافية من المساعدات الإنسانية لسكان غزة”.
 
يذكر أن وكالة “رويترز” للأنباء، أفادت بأن المفاوضات تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن يتم تمديد الهدنة لمدة يومين آخرين.
 
وحسب “رويترز” المفاوضات تسير بشكل جيد ولم يتم تحديد عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم بعد.. ومن المتوقع أن يتم تمديد الهدنة لمدة يومين آخرين”.






بايدن

نتنياهو

اتفاق غزه

اتفاق غزة

هدنة غزه

هدنة غزة

هدنة حماس واسرائيل

اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل

الوساطة المصرية فى غزة

هدنة انسانية فى غزة

تبادل الاسرى

اتفاق تبادل الأسرى



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