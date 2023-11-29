سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الأربعاء يسجل 22480 جنيها

كتب إسلام سعيد

ننشر سعر الجنيه الذهب في السوق المصري اليوم الأربعاء، حيث سجلت أسعار الذهب تغيرات عدة علي مدار الأيام القليلة الماضية على خلفية ارتفاع في سعر الذهب في البورصة العالمية لمستويات فوق الفين دولار.

وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن في السوق المصرى 22480 جنيها، ويتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب فى مصر بين 250 إلى 400 جنيه بحسب الشركة المنتجة>

وفي سياق آخر تواصل حركة الذهب في البورصة العالمية تحركاتها نحو قفزات جديدة هذا الأسبوع بالتزامن مع تخطي الأوقية حاجز الفين دولار في التداولات الفورية وسط توقعات بصعود اخر للذهب في البورصة العالمية

وأعلنت مؤسسة جولدمان ساكس المالية العالمية عن توقعات بارتفاع أسعار الذهب حتى عام 2024 ورفع مستهدف البنك لمدة 12 شهر عند 2050 دولار للأونصة بعد أن كان المستهدف عند 2000 دولار للأونصة بداية هذا العام.

أشارت المؤسسة أن ارتفاع أسعار الذهب المحتمل سيكون مرتبط بشكل وثيق بأسعار الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار، كما يتوقعون استمرار الطلب الاستهلاكي القوي من الصين والهند، إلى جانب مشتريات البنوك المركزية لتعويض أى ضغوط سلبية على الذهب قد تنجم عن تأثير أى ارتفاع في النمو الأمريكي أو إعادة لتسعير أسعار الفائدة.

وتنتظر الأسواق الآن قراءات اقتصادية رئيسية هذا الأسبوع، وعلى رأسها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصى، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، علاوة على ذلك سيتم أيضًا إصدار مؤشرات مديرى المشتريات الأمريكية لشهر نوفمبر، إلى جانب القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث فى وقت لاحق من الأسبوع.

أي علامات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي تمنح البنك الاحتياطي الفيدرالي مجالًا أقل للحفاظ على أسعار فائدة أعلى لفترة أطول، وهو السيناريو الذي يفيد أسعار الذهب، من المرجح أيضًا أن تؤدي المخاوف من تدهور الظروف الاقتصادية العالمية إلى دفع تدفقات الملاذ الآمن إلى الذهب.