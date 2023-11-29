اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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زوارق حربية إسرائيلية تستهدف خان يونس ودوى انفجار فى جنين

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 07:54 ص
زوارق حربية إسرائيلية تستهدف خان يونس ودوى انفجار فى جنين زوارق حربية إسرائيلية - أرشيفية
وكالات

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن زوارق حربية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الأربعاء، بعدد من القذائف ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، إن طائرة إسرائيلية هاجمت مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنهم سمعوا دوي انفجار ضخم.

وتنفذ القوات الإسرائيلية منذ أمس عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، حيث قتلت فلسطينيين اثنين، واعتقلت عدداً من الأشخاص.

يأتي ذلك تزامنا مع اليوم السادس والأخير من الهدنة التي تم تمدديها قبل يومين، بين إسرائيل وحماس.

 







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اسرائيل

جنين

الضفة الغربية

خان يونس




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