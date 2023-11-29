اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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زاخاروفا: إرسال 300 طن من المساعدات الإغاثية لغزة منذ بدء الأزمة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 11:28 ص
زاخاروفا: إرسال 300 طن من المساعدات الإغاثية لغزة منذ بدء الأزمة زاخاروفا
موسكو (أ ش أ)

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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، أن روسيا تواصل جهودها لتحسين الوضع الإنسانى فى غزة، حيث أرسلت منذ بداية الأزمة 300 طن من المساعدات الإنسانية على متن طائرات طوارىء روسية لإغاثة الشعب الفلسطينى.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إن روسيا تولي اهتماما أيضا بتطورات الأوضاع في الضفة الغربية الذي يشهد بعض أعمال العنف منذ تفاقم الأمة"، مشيرة إلى أنه وفقا لتوجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن الخارجية قامت بجهود كبيرة لإجلاء المواطنين الروس من غزة، حيث تم إعادة 762 شخصا حتى الآن إلى روسيا.

كما وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إعلان الهدنة الإنسانية في غزة بأنها خطوة كبيرة نحو الأمام.

وأشارت زاخاروفا- في حديث خاص لقناة (روسيا اليوم) الأربعاء، إلى أن اتخاذ هذا القرار جاء متأخرا؛ بسبب موقفى "واشنطن" و "لندن" الأمر الذى تسبب في سقوط المزيد من الضحايا.

وقالت زاخاروفا :"لقد شهدنا إحصائيات مرعبة قدمها ممثلون عن قطاع غزة والأمم المتحدة ودول الجوار، حيث تطلبت الأوضاع هناك اتخاذ إجراءات فورية، والتي تم اتخاذها بالفعل، لكن بسبب موقف بريطانيا والولايات المتحدة فقدنا الوقت ما أدى إلى سقوط عدد هائل من الضحايا"، مؤكدة أن (موسكو) وجدت عددا كبيرا من الحلفاء عبر العالم دعموا موقفها إزاء ضرورة وقف الصراع في غزة.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت- في وقت سابق- إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول ضرورة تطبيق حل الدولتين للتسوية يجب أن تتبعها خطوات ملموسة ،مشيرة إلى أن واشنطن لم تتخذ أى إجراءات لتحقيق ذلك حتى الأن.

 







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