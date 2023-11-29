"ري الغربية" تنفي وجود تمساح بترعة الجعفرية.. وتؤكد: شائعة ترددت منذ عامين

الغربية محمد طارق

أكدت المهندسة أمل حامد وكيل وزارة الري في محافظة الغربية، أن المديرية لم تتلق أي بلاغ من المواطنين بقرية الجعفرية التابعة لمركز ومدينة قطور، يفيد بالعثور أو مشاهدة تمساح بمياه الترعة الرئيسية بالقرية، وأن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت بوست بهذه الشائعة وتم تشكيل فريق متخصص وتم التأكد من عدم صحته.

وأضافت وكيل الوزارة في تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن صاحب هذة الشائعة سبق له وأن نشرها منذ عامين ولم تثبت أيضا صحتها، مشيرة إلى أن الأهالي مشطوا الترعة ولم يعثروا على أي شىء بداخلها أيضا، وأوضحت أن المديرية تتعامل مع هذه البلاغات بكل حسم، ويتم تشكيل لجنة على الفور لفحص البلاغ.