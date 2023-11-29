اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 11:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

"ري الغربية" تنفي وجود تمساح بترعة الجعفرية.. وتؤكد: شائعة ترددت منذ عامين

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 10:06 م
"ري الغربية" تنفي وجود تمساح بترعة الجعفرية.. وتؤكد: شائعة ترددت منذ عامين أرشيفية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت المهندسة أمل حامد وكيل وزارة الري في محافظة الغربية، أن المديرية لم تتلق أي بلاغ من المواطنين بقرية الجعفرية التابعة لمركز ومدينة قطور، يفيد بالعثور أو مشاهدة تمساح بمياه الترعة الرئيسية بالقرية، وأن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت بوست بهذه الشائعة وتم تشكيل فريق متخصص وتم التأكد من عدم صحته.
 
وأضافت وكيل الوزارة في تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن صاحب هذة الشائعة سبق له وأن نشرها منذ عامين ولم تثبت أيضا صحتها، مشيرة إلى أن الأهالي مشطوا الترعة ولم يعثروا على أي شىء بداخلها أيضا، وأوضحت أن المديرية تتعامل مع هذه البلاغات بكل حسم، ويتم تشكيل لجنة على الفور لفحص البلاغ.
 
 
 






ري الغربية

وكيل ري الغربية

تمساح

الغربية

اخبار الغربية

تمساح الغربية

تمساح الجعفرية

ترعة الجعفرية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة