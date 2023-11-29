اليوم السابع
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الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 05:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا لم تحصل على مقعد بالمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 05:03 م
روسيا لم تحصل على مقعد بالمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية روسيا - أرشيفية
أ ش أ

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أظهرت نتائج التصويت للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عدم حصول روسيا على مقعد ضمن المجلس التنفيذي للمنظمة لعام 2024.


وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، اليوم الأربعاء، أن التصويت أسفر عن انتخاب 21 دولة أعضاء في المنظمة للانضمام إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2024.


وانتخبت ثلاثة بلدان لعضوية مجموعة أوروبا الشرقية في المجلس، هي أوكرانيا وبولندا وليتوانيا.


وتُعقد الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي في الفترة من 27 نوفمبر الجاري وحتى الأول من ديسمبر المقبل.


وتعتبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منظمة دولية تعمل على تنفيذ وتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تطبق من قبل الأعضاء الموقعين والمصادقين عليها، وتبذل جهودا حثيثة لمنع استخدام المواد الكيميائية لأغراض عسكرية وتدمير جميع الأسلحة الكيميائية.







روسيا

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

تصويت

عملية التصويت




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