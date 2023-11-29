رئيس جامعة الزقازيق يلتقى ذوى الهمم المشاركين ببارالمبياد الإسكندرية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

التقى اليوم الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، بالطلاب ذوى الهمم ، المشاركين في بارالمبياد الجامعات المصرية ، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتي 2 ديسمبر 2023 بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية .

وتأتى مشاركة الجامعة بالبطولة تحت رعاية رئيس الجامعة ، الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، وتحت إشراف محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ، الدكتور محمد جمال الشاعر مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالجامعة ، ومسئولي المعاقين الدكتورة هالة فاروق ، الدكتور عصام عامر ، الدكتور محمد رمضان ، الدكتور محمود رمضان ، الدكتور مايكل جرجس ومدرب الفريق ك.محسن فودة.

وخلال لقائه بأبنائه الطلاب ذوى الهمم ، اطمئن الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة عليهم ، مؤكداً على توفير كافة الإمكانيات وتذليل العقبات ، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد وتحقيق مراكز متقدمة تليق باسم الجامعة ومكانتها ، مؤكداً على أن ذوي الهمم يعدون شريك أساسيًا في الوطن، نظراً لكونهم كنزاً في المجتمع، مشيرًا إلى حرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضمان حقوقهم، الذي لا يدع مناسبة أو احتفالية إلا ويؤكد على ذلك، مما يؤكد مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم.

جدير بالذكر أن وفد الجامعة يتكون من 48 طالباً وطالبة من ذوي الهمم من ( ذوي الإعاقات الحركية والمكفوفين وقصار القامة ) بالإضافة إلي مشرفين من الإدارة العامة لرعاية الطلاب ، حيث تنطلق المسابقات في رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة وكرة الطائرة وكرة الجرس.



