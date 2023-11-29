دار الإفتاء تعلن تفاصيل البرنامج الثانى من إعداد وتأهيل المقبلين على الزواج

كتب لؤى على

أعلنت دار الإفتاء المصرية، تقديم البرنامج الثاني أونلاين لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، وتبث محاضراته التدريبية مباشرة على شبكة الإنترنت.

ويشمل البرنامج عدة محاور: أولًا: المحور الشرعي: والذي يقدِّم المعالجة الشرعية لبناء الأسرة، وقواعدها ونظمها وآثار عقدها. ثانيًا: المحور الشخصي: حيث يقدِّم أسس بناء علاقة بين الزوجين تسودها المودة والمحبة. ثالثًا: المحور الطبي: ويتم من خلاله تقديم نصائح طبية لحماية جوانب الأسرة من الناحية الصحية وتدريبهم على سبل الوقاية والرعاية. رابعًا: محور إدارة الأسرة: حيث تقدم من خلاله المعالجة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية اللازمة للحياة الزوجية.

ويهدف البرنامج: توعية المقبلين على الزواج بأساسيات الحياة الزوجية؛ بما يكفل للزوجين عيشًا سعيدًا ومستقبلًا مشرقًا، كما يعمل على بناء الوعي اللازم للشباب المقبل على الزواج من خلال توزيع الأدوار في الأسرة على وجه التكامل والانسجام، بما يحفظ للأسرة استقرارها، ويحصِّنها من الوقوع في الأزمات والمشكلات.