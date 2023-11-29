جوتيريش: أكثر من 14 ألف شخص قتلوا منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال انطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن أكثر من 14 ألف شخص قتلوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بجانب عشرات الآلاف من المصابين، متابعا: "80 % من أهالي غزة تم طردهم من منازلهم ولا يوجد مكان آمن داخل قطاع غزة".

وأضاف خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول الوضع فى غزة: "آلاف الأطفال والنساء قتلوا خلال العدوان الإسرائيلي فى غزة.. 45% من منازل غزة دمرت أو تضررت بسبب استخدام إسرائيل للأسلحة المدمرة وعدد الأطفال الذين قتلوا فى غزة أكبر من أي نزاع مضي".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة أكبر من عدد الأطفال الذين قتلوا في عام منذ توليت منصبي.. ويجب حماية المدنيين وعدم استهداف مرافق الأمم المتحدة في قطاع غزة وندعو لهدن إنسانية مطولة لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة".