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جامعة بنها تفوز بالبرونزية فى اللقاء الرياضى لأولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 11:55 ص
جامعة بنها تفوز بالبرونزية فى اللقاء الرياضى لأولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية فريق جامعة بنها
القليوبية - إبراهيم سالم

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فازت جامعة بنها بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى اللقاء الرياضي لأولمبياد الفتاة الجامعية للجامعات المصرية بالإسكندرية، والتي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة".

وهنأ الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، الطالبة الفائزة بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى المسابقة متمنيا لها مزيدا من التوفيق، مشيرا أن مشاركة الجامعة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالممارسة الرياضية وتطوير القدرات الذهنية والنمو الجسدي لطلاب الجامعات المصرية وخاصة الفتاة الجامعية، مؤكدًا على كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المختلفة والفوز بمراكز متقدمة.

ومن جانبه أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، على حرص إدارة الجامعة على دعم ورعاية كافة الأنشطة الطلابية والرياضية وكذلك توفير ما يلزم لهم من الأدوات والإمكانيات وتأهيلهم على أفضل نحو وتطويرهم بصفة مستمرة على كافة المستويات، مشيرا إلى مشاركة الوفد الطلابي يأتي تحت إشراف مسئولي النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

جدير بالذكر بانه تم افتتاح فعاليات الأولمبياد خلال الفترة من 25 – 28 نوفمبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبو قير، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمشاركة 850 طالبة يمثلون 32 جامعة مصرية، وتقام المسابقات في ألعاب (خماسي كرة قدم – الكرة الطائرة - تنس طاولة – ألعاب قوى – الكاراتية - السباحة - جمباز).

أثناء تسلم الميدالة البرونزية
أثناء تسلم الميدالة البرونزية

 

فريق حامعة بنها المشارك بالبطولة
فريق حامعة بنها المشارك بالبطولة

 







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