جامعة المنوفية تستعد للاحتفال بـ47 عاما على إنشائها بتكريم المتميزين علميا

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماعا للإعداد للاحتفال بعيد الجامعة الـ 47 بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء اللجنة المعنين بالإعداد والتجهيز.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن الاجتماع ناقش الترتيبات اللازمة للاحتفال بعيد الجامعة السنوى فى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر المقبل بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمجمع النظرى للكليات.

وأضاف رئيس الجامعة أن الاحتفال سيكون بشكل مؤسسى لائق يشمل تكريم أوائل الكليات وحملة الماجستير والدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى إلى جانب تكريم أعضاء هيئة التدريس وقيادات وأعضاء الجهاز الإدارى المحالين للتقاعد هذا العام.

وأكد القاصـد على أهمية التكريم وتحفيز الفائقين والمتميزين علميا، ومن انتهت فترة عملهم لبلوغ السن القانونى وقدموا الكثير من جهدهم ووقتهم فى العمل بالجامعة بجد وإخلاص.

كما ناقش القاصد مع اللجنة الإجراءات اللازمة لخروج الاحتفال بشكل لائق وأكد على ضرورة التنسيق والتعاون مع إدارات الجامعة للإعداد الجيد للحفل.

كما وجه القاصد الشكر للقائمين على صيانة وتأهيل قاعة الاحتفالات التى تعد أكبر قاعات الاحتفالات بالجامعة وبها جميع الأجهزة والإمكانات اللازمة لعقد المؤتمرات والمناسبات الهامة بالجامعة.