تونس تؤكد ضرورة الوصول السريع للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

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دعت وزارة الشئون الخارجية التونسية، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار وضمان الوصول السريع للمساعدات الإنسانية إلى مستحقيها فى غزة وفى كل أرجاء فلسطين دون شروط أو عوائق، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وفقا للقرارات الأممية.

وطالبت الوزارة فى بيان لها، بمناسبة اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى ، بضرورة وضع حد للحصار الجائر على فلسطين وعلى قطاع غزة على وجه الخصوص ولمختلف أشكال العقاب الجماعى المسلط على الفلسطينيين، داعية إلى توفير الحماية والدعم للطواقم الإغاثية وللمنظمات الإنسانية الناشطة على الميدان.



واعتبرت الوزارة أن ما تشهده فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص من عدوان وحشى واعتداءات مروعة بدم بارد على الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى أمام مرأى ومسمع من العالم بأسره لما يناهز الشهرين من الزمن، إنما يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية كلها.



وجددت تونس، رفضها القطعى لكل أشكال ومحاولات التهجير والتشريد القسرى للفلسطينيين وللتدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها وللمحاولات اليائسة لتصفية القضية الفلسطينية العادلة.



وأكدت تونس قناعتها بأن تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة يبقى رهن إنهاء احتلال الأراضى الفلسطينية كلها وباقى الأراضى العربية المحتلة والتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم يعيد للشعب الفلسطينى حقوقه السليبة التى لن تسقط بالتقادم فى ظل دولته المستقلة وذات السيادة الكاملة على أرضه، وعاصمتها القدس الشريف.