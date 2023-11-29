تواريخ مرتبطة بمحاكمة صاحبة قناة "أم زياد وهبة".. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

كتبت الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم وادى النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، كلمة النهاية في محاكمة اليوتيوبر هبة سيد صاحبة قناة "أم زياد وهبه" على اليوتيوب وابنها وزوجها، بتهمة الاتجار بالبشر



وتوجد تواريخ مرتبطة بالدعوى منها.. _ " 19 أغسطس 2023"، ويشير لأولي جلسات محاكمة المتهمين.

_ " 30 أكتوبر 23"، يشير لتاريخ مرافعة النيابة.

_ " 26 نوفمبر 23"، ويشير لتاريخ الحكم علي المتهمين.

يذكر أن محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن وأيمن مصطفى، قضت بمعاقبة المتهمة الأولى هبة سيد إبراهيم أحمد صاحبة قناة ام زياد بـ السجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليها وبمعاقبة المتهم الثانى محمد حمدي عبد المجيد أحمد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليه وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث حسن سمير محمود محمد مشالي بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمتهم جميعا المصاريف الجنائية، وذلك على ذمة قضية الإتجار بالبشر.