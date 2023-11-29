تكريم أبطال بارا تايكوندو مطوبس وجلسة لتعزيز المشاركة فى الانتخابات

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرّم اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ ، أبطال باراتايكوندو مطوبس لفوزهم فى البطولة العربية المفتوحة للتايكوندو، خلال المجلس التنفيذى الذى عقد بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد، بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء برلمان شباب كفر الشيخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن تكريم الأبطال القادرون بإختلاف، احتفاء بفوزهم بخمس ميداليات بين ذهبية وفضية فى البطولة للباراتايكوندو، وهم اللاعبة سارة نور زغلول واللاعب محمود سعد واللاعب عبدالرحمن عبد القادر واللاعب طلعت رضا واللاعب محمد محمود الحاصلين على المركز الأول و اللاعبة منه وجيه الشطلاوى، الحاصلة على المركز الثانى .

كما كرم محافظ كفر الشيخ رئيس مجلس إدارة نادي مطوبس و كابتن محمود الشهاوي مدرب الفريق، جاءت مشاركة فريق بارا تايكوندو مطوبس، بالبطولة العربية المفتوحة للتايكوندو بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة ومتابعة أحمد عطية مدير إدارة شباب مطوبس.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة جلسة حوارية " الكلمة كلمتك " ضمن فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات بمحافظات مصر.

تضمنت الجلسة الحوارية شرح ضوابط التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأهمية المشاركة في الانتخابات باعتباره واجب وطني، فضلاً عن عرض آلية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية ودور مندوبي المرشحين ووكلائهم، وكذا التوعية بخطوات التصويت الانتخابي الصحيح و مبطلات التصويت، تطرقت الجلسة إلى جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في التسهيل على المقيمين بالخارج في إجراء عملية التصويت والمقرر لها أول ديسمبر المقبل، وكذا آليات الاستعلام عن مقار الانتخابات.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أهمية المشاركة السياسية الفعالة للمواطنين والشباب والإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة ليقدم الشعب المصري المشهد الديمقراطى الذى يليق بتطور الدولة المصرية، مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة عكفت على عقد اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الشباب وكافة فئات المجتمع لدعم وتشجيع الشباب على التعبير عن آرائهم و ترسيخ مفهوم المواطنة وممارسة الحق الانتخابي في الاستحقاق الرئاسي القادم.