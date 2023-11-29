تعرف على خطوات وزارة الزراعة لتوفير التقاوى لمحصول القمح الموسم الحالى

كتبت أسماء نصار

محصول القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تسعى كافة الحكومات للاقتراب من حد الكفاية الإنتاجية فيه، لتلبية احتياجات مواطنيها وتقليل فاتورتها الاستيرادية، وهي المسألة التي تفرض التزامًا أكبر على المزارعين، وتطبيقًا منضبطًا للتوصيات الفنية والإرشادية الواردة بشأن "الغلة"، لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وفى التقرير التالى نتعرف على إجراءات وزارة الزراعة لزيادة المساحة المنزرعة من المحصول الموسم الحالى.

1- التوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة من الوزارة.

2- لأول مرة تكون نسبة تغطية الأراضى لتقاوى القمح المعتمدة أكثر من 100% بعد أن كانت 30% فى الموسم قبل الماضى، ووصلت إلى 70 % الموسم الماضى.

3- استخدام التقاوى المعتمدة يعود بلا شك بنفع كبير الى الفلاح المصرى، حيث يؤدى إلى زيادة انتاجية الفلاح بأكثر من 2-3 أدرب للفدان، وهذا ينعكس على زيادة دخل الفلاح.

4- التقاوى تتوافر فى مديريات الزراعة وبأسعار مخفضة لتسهيل حصول المزارعين عليها.

‎5- توفير الحقول الارشادية التى تساعد المزارعين على تنفيذ المعاملات السليمة وفقًا للخريطة الصنفية لتعظيم انتاجية الفدان وتحسين دخل المزارعين.