تعرف على خريطة أنشطة الجناح المصرى فى قمة الإمارات Cop28

كتبت منال العيسوى

تشارك مصر فى قمة المناخ بدبى والتى ستبدأ فعاليتها غدا، الخميس، وتمتد حتى يوم 12 ديسمبر 2023، بدولة الإمارات، من خلال تنظيم جناح مصرى رسمي فى المؤتمر.

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تتضمن فعاليات الجناح المصرى فى قمة الإمارات، عرض العديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية، وتأثيرها على القطاعات المختلفة، منها مبادرة 30×30 لدعم صون التنوع البيولوجى بالارتكاز على مواجهة تغير المناخ وتحالف تمويل الطبيعة.

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وستتضمن أيضا فاعليات الجناح المصرى بمؤتمر الامارات تنظيم عدد من الأحداث الجانبية وفقاً للأيام الموضوعية للمؤتمر، من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، إضافة لعمل أحداث جانبية برعاية مؤسسات القطاع الخاص، والجامعات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني.

كما سيتم عرض نتائج المبادرات التي تم إطلاقها خلال " COP27" فى الجناح المصرى بقمة الامارات وخلال فاعليات الايام المواضيعية ومنها مبادرة "تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع التحول المناخي ENACT "، كما سيشهد المؤتمر عدد من الفعاليات الخاصة بتسريع الشراكة مع الأطراف المختلفة بها ، من أجل تحقيق التكامل بين مواجهة تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، ومبادرة "العمل من أجل التكيف مع المياه والقدرة على الصمودAWARE "، وكذلك "حلول مناخية للحفاظ على السلام".

جدير بالذكر أنه ستشارك وزيرة البيئة في عدد من الجلسات والحوارات الوزارية رفيعة المستوى، إضافة لبعض المناقشات فى الموائد المستديرة التي تتناول موضوعات تمويل المناخ والهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ، والانتقال العادل والاستثمار الأخضر.